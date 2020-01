CMR Sant’Agata, stipendi non pagati: Fials chiede provvedimenti urgenti (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Agata dei Goti (Bn) – La Fials, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, rappresenta la mancata corresponsione dello stipendio di dicembre 2019 ai lavoratori del Centro Medico Erre di Sant’Agata de’ Goti. Di seguito la missiva inviata al Prefetto di Benevento, al Giudice Delegato e al Direttore Generale dell’Asl di Benevento: “Il CCNL vigente prevede che lo stipendio deve essere liquidato entro il 10 del mese successivo. Poiché tale situazione si verifica continuamente, questa O.S., chiede alle SS.LL. in indirizzo, in ordine alle rispettive competenze di vigilanza ed intervento, di adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti, al fine di risolvere la problematica sopra esposta”. L'articolo CMR Sant’Agata, stipendi non pagati: Fials chiede provvedimenti urgenti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

