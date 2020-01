Clima ed eventi estremi, Coldiretti: l’andamento avverso taglia i raccolti in Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) “l’andamento Climatico avverso con il 60% in più rispetto all’anno precedente di eventi estremi fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d’aria e grandine taglia i raccolti in Italia nel 2019“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione del summit di Davos sulla base dei dati Eswd che ne ha rilevati durante l’anno “ben 1669 lungo tutta la Penisola con pesanti conseguenze sull’economia, sul lavoro e sull’ambiente.” “La produzione agricola si è ridotta dell’1,3% secondo l’Istat ma il calo – sottolinea la Coldiretti – sale al 2,4% per i vegetali con punte del -12% per il vino particolarmente sensibile alle condizioni meteo. Il 2019 è stato in Italia in quarto anno piu’ caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento secondo le elaborazioni Coldiretti su dati ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : 'Ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi'. Lo afferma il segretario generale dell… - BomGiova : Escludiamo per un attimo qualsiasi teoria sul clima; vi fa piacere respirare gas di scarico, subire danni da eventi… - Hashtageventi : RT @canicattiweb: Meteo Sicilia, tra sole e piogge con un clima primaverile #Ambiente #Eventi -