Bagnoli, ennesima aggressione al personale sanitario (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBagnoli – ennesima aggressione delle ultime settimane, la quattordicesima registrata nel 2020. Stavolta è successo ad una postazione 118 di Bagnoli. Ecco la testimonianza raccolta e riportata dalla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate. “Ieri sera siamo stati allertati alle ore 19.40 circa per un codice verde: epigastalgia da 2 giorni in Via San Giacomo dei Capri. Il paziente in precedenza era già andato in pronto soccorso. Ci siamo recati sul posto e il paziente voleva un’iniezione. Spiegandogli che non possiamo somministrare farmaci in quanto siamo una postazione INDIA, ci dice di voler andare in ospedale e la centrale ci dà come destinazione Loreto Mare. Il paziente allora comincia a dare in escandescenze dando calci e pugni contro il portellone dell’ambulanza, scende, afferra l’autista, gli dà una testata e lo minaccia per ... anteprima24

