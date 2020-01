Antonella Mosetti, è stata derubata “Se ti beccano vado in galera perché ti picchio forte” (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonella Mosetti derubata è su tutte le furie con i banditi e si sfoga sui social network La bella Antonella Mosetti purtroppo è finita vittima di una disavventura: lo scippo della sua borsetta. Infatti, ha fatto uno sfogo sui social network ed in particolare, su Instagram. L’ex showgirl ha passato un fine settimana davvero non positivo perché è stata derubata. Subito ha condiviso questo episodio con i suoi followers e ha fatto anche sapere al rapinatore della sua borsetta, che ora non ha intenzione di perdonarlo. Ieri ha diffuso un messaggio sui social network in cui spiega che le hanno rubato la borsa e soprattutto, che la persona che le ha fatto una cosa del genere la pagherà. Ha detto che nel caso fosse scoperto, lei stessa potrebbe fargli molto del male- addirittura dicendo che sarebbe pronto a picchiarlo in maniera molto forte. La Mosetti era furiosa su Instagram e di ... kontrokultura

