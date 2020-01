Almaviva: manifestazione a Palermo, Ugl 'Sicilia è solo la prima a scendere in piazza' (2) (Di martedì 21 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Il fenomeno delle delocalizzazioni - conclude Conti - e le conseguenze occupazionali che ne derivano sono sul tavolo del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero del Lavoro da 10 anni, così come le proposte avanzate dal sindacato nel corso del tempo. Come Ugl Telecomunicazio liberoquotidiano

TV7Benevento : Almaviva: manifestazione a Palermo, Ugl 'Sicilia è solo la prima a scendere in piazza' (2)... - TV7Benevento : Almaviva: manifestazione a Palermo, Ugl 'Sicilia è solo la prima a scendere in piazza'... -