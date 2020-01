“Scimmione e negro di m…”, insulti shock a un calciatore! “Tornatene in Marocco” [DETTAGLI] (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ successo ancora, ma questa volta il gesto è pienamente da condannare. insulti razzisti a due calciatori dell’Under 14 del Busca, squadra di calcio della provincia di Cuneo. A denunciare l’episodio, accaduto ieri a Tarantasca durante la partita vinta 8 a 2 dal Busca contro il Dronero, è Luca Pavan, consigliere comunale di Busca, educatore e padre di uno dei giovanissimi calciatori insultati. Questo il suo commento sui social. “Ieri mattina, durante la partita Busca-Dronero, valida per il campionato provinciale Under 14, un giocatore della Pro ha apostrofato un giocatore del Busca, originario della Costa d’Avorio, la cui unica colpa era di aver segnato loro 4 gol, dicendogli ‘scimmione e negro di m…‘. E a mio figlio, adottato, con padre naturale di origini marocchine, “tornatene in Marocco‘”. “Oltre a quanto ... calcioweb.eu

