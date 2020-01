Prostituta aggredita a Napoli: abbandonata ferita in corso Umberto I (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriva da Napoli la terribile storia di una Prostituta 35enne selvaggiamente aggredita e successivamente abbandonata agonizzante in pieno centro nella notte del 16 gennaio. La donna, di nazionalità ghanese, è stata soccorsa da un’ambulanza giunta in corso Umberto I a seguito di una telefonata e da qui subito trasportata all’ospedale dei Pellegrini dove le hanno riscontrato numerosi traumi si tutto il corpo. Dimessa dalla struttura, la 35enne è stata in seguito condotta in una località protetta. Prostituta aggredita a Napoli La donna è stata rinvenuta in pieno centro con addosso soltanto un corpetto, in una zona della città partenopea che di notte diventa luogo ideale per sbandati e prostitute. Stando alle ipotesi degli inquirenti non è improbabile che la 35enne possa essere una delle tante vittime della tratta del sesso, costretta a prostituirsi dopo essere stata fatta ... notizie

