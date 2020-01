Pozzuoli, abbatte segnale stradale con la sua auto: fermata una 28enne (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pozzuoli: controlli nella movida per contrastare reati connessi alla circolazione stradale e all’abuso di sostanze alcoliche. 28enne positiva all’alcoltest dopo aver abbattuto un segnale stradale mentre guidava la sua auto. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della Polizia stradale di Napoli hanno svolto un’importante operazione di controllo nell’area della movida di Pozzuoli, in particolare in piazza Capomazza, nell’ambito dei servizi di contrasto alle “Stragi del Sabato sera”, volti alla repressione dei reati connessi alla circolazione stradale e all’abuso di sostanze alcoliche. Sono state controllate 48 persone e 38 autovetture, i cui conducenti sono stati sottoposti al controllo della verifica dell’alcol, con dispositivi ALCOOL-BLOW ed etilometro in dotazione alla Polizia stradale; 4 le patenti ritirate di cui tre per guida in stato di ebbrezza; due ... 2anews

