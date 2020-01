Nave Gregoretti | Salvini | “Adesso voglio il processo”

Salvini sul caso Nave Gregoretti : «Per arrivare alla libertà pronto alla prigione» : Matteo Salvini torna sul caso della nave Gregoretti, a poche ore dal voto della Giunta per l'immunità del Senato: «Per arrivare alla libertà pronto alla...

Nave Gregoretti - cosa è successo e perché Salvini rischia il processo : La Giunta per le immunità del Senato è chiamata a votare oggi, 20 gennaio, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti (LA FOTOSTORIA): una vicenda che nasce dalla decisione del leader leghista, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, di bloccare, nel luglio del 2019, la Nave Gregoretti della Guardia costiera nel porto di Augusta, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 migranti per diversi ...

Nave Gregoretti - oggi il voto : davvero la Lega deciderà di mandare a processo il suo leader? : Il giorno tanto conteso sul caso della Nave Gregoretti è arrivato. Nonostante il caos delle ultime settimane, oggi la giunta delle immunità del Senato voterà contro il rinvio a giudizio per Matteo Salvini, oppure per il voto dell’aula di Palazzo Madama. Aula che, in ogni caso, verrà convocata dopo il 26 gennaio, data delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. Il segretario della Lega, accusato di sequestro di persona ai ...

Dalla Nave Gregoretti alla riduzione delle tasse sul lavoro - le aperture dei giornali : È scontro aperto sul voto per il caso della nave Gregoretti. La Giunta per le immunità del Senato voterà lunedì 20 sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato Dalla Procura di Agrigento di sequestro di persona per aver impedito, per tre giorni, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 131 migranti tratti in salvo Dalla nave della Marina Militare. Aspre le critiche di Pd e M5S alla presidente del Senato ...

Nave Gregoretti : senatori maggioranza lasciano la Giunta per protesta : Colpo di scena nel dibattito sulla vicenda della Nave Gregoretti, per la quale Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona, con i senatori della maggioranza di governo che nella serata del 13 gennaio hanno abbandonato la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama in protesta con la decisione di bocciare la richiesta di ulteriori documenti sullo stato di salute dei migranti a bordo della Nave. A prendere quest’ultima decisione è stato ...

Gregoretti - il sondaggio della Ghisleri : "Per il 60% Salvini fece bene a bloccare la Nave coi migranti" : Pd e M5s vogliono mandare Matteo Salvini a processo. Ma non subito. Con calma, dopo le elezioni. Perché i giallorossi sanno quanto sia pericoloso il leader della Lega in versione "vittima" della giustizia. Se poi sono i suoi avversari politici a mandarlo alla sbarra, il danno è doppio. Meglio non an

Nave Gregoretti - presidente giunta Immunità Gasparri propone di votare contro autorizzazione a procedere per Salvini : Il caso della Nave Gregoretti è del tutto simile a quello della Nave Diciotti, per cui la giunta per le Immunità del Senato negò l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per questo motivo, anche nella vicenda Gregoretti è giusto votare contro. È il senso della posizione assunta dal presidente dell’organismo parlamentare Maurizio Gasparri durante la lettura della sua ...

Nave Gregoretti : Italia Viva voterà sì all’autorizzazione a procedere : Italia Viva ha fatto sapere tramite il suo esponente Ettore Rosato come si comporterà sul voto relativo all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sull’episodio riguardante la Nave Gregoretti. Il partito di Renzi ha scelto di votare favorevolmente, optando quindi per far mandare a processo l’ex ministro. Italia Viva sul caso della Nave Gregoretti I suoi membri avevano rimandato la decisione alla ...

Nave Gregoretti e il processo a Salvini Italia viva ha deciso : «Voteremo per il sì» : Il coordinatore del partito fondato da Renzi: «Lui dice che il caso è identico a quello della Nave Diciotti, e noi in Giunta per le immunità ci comporteremo in modo identico»

Nave Gregoretti - Italia viva : «Voteremo sì per il processo a Salvini» : Il 20 gennaio la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dovrà decidere se autorizzare il Tribunale dei ministri di Catania a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il segretario della Lega è accusato di «sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall’abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per avere commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età». Il ...

Salvini sulla Nave Gregoretti accusa Conte : «Appoggiava la mia linea - ecco le 7 mail che lo provano» : Matteo Salvini accusa il premier Giuseppe Conte sul caso dei migranti a bordo della nave Gregoretti: «Appoggiava la mia linea, ecco le sette mail che lo provano». È...