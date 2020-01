Monopattini come le bici, verso modifiche alla norma (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il governo è pronto a modificare le norme per l'utilizzo in strada dei Monopattini che equiparano questi mezzi di trasporto alle biciclette. La novità potrebbe arrivare con un emendamento al decreto Milleproroghe, ora all'esame del Parlamento. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario ai trasporti, Roberto Traversi, durante un'iniziativa organizzata dagli industriali delle due ruote che hanno chiesto una nuova regolamentazione, che differenzi i Monopattini dalle biciclette, "prima che il fenomeno sfugga al controllo". "Verrà presentato un emendamento" al decreto Milleproroghe - ha spiegato Traversi - "per poi andare a definire una regola più chiara sul tema della micromobilità". “norma che equipara Monopattini a biciclette un passo indietro” Con le modifiche si supererebbe quindi la norma dell’ultima legge di bilancio che ha equiparato il monopattino alle ... tg24.sky

IlMagodiIos : RT @AndreaGiuricin: Ma davvero il #Governo @paola_demicheli vuole tornare indietro sui #monopattini? Assurdo come scrivevo su @ilfoglio_it… - funzilogik : @SkyTG24 Monopattini come le bici, verso modifiche alla norma le modifiche le si devono fare ai percorsi ,le buche… - SkyTG24 : Monopattini come le bici, verso modifiche alla norma -