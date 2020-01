LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 4-4, arriva la pioggia! (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI FERMA NUOVAMENTE IL GIOCO! 30-15 Accelerazione di Sinner di dritto. Ora sta piovendo in maniera abbastanza importante. 4-4 Controbreak di Purcell, con Sinner che sbaglia il dritto. 15-40 Sinner annulla la prima con un bel dritto. 0-40 Ci sono tre palle del controbreak per Purcell. 0-30 Sinner mette il dritto in corridoio. 4-3 Game per Purcell che accorcia le distanze. 40-30 Prima vincente di Purcell. 30-30 Jannik domina lo scambio e poi chiude con lo smash. 30-0 Sinner sbaglia con il dritto. 4-2 Sinner tiene il servizio e allunga. 40-15 Subito prima vincente di Sinner. Si riprende a giocare. arriva la pioggia. Gioco interrotto. Vediamo se si potrà riprendere a breve. 30-15 Vincente di Sinner. 3-2 BREAK Sinner! Scappa via il dritto di Purcell 30-40 Smash vincente e palla break per Sinner. 30-30 Bella chiusura a rete per Jannik. 30-15 ... oasport

