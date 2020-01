Live: Non è la D’Urso, faccia a faccia tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis (Di lunedì 20 gennaio 2020) La puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso si è aperta col botto: il processo a Salvo Veneziano per l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Sono intervenuti, tra gli altri, Giampiero Mughini, Alba Parietti, Sergio Volpini, Cristina Plevani, Vladimir Luxuria. Non poteva mancare, naturalmente, Elisa De Panicis. Proprio a lei, infatti, erano rivolte le frasi che hanno portato alla squalifica di Salvo. Elisa De Panicis a Salvo Veneziano, mi hai delusa Il pizzaiolo siciliano, protagonista, 20 anni fa, della prima edizione del GF, è stato squalificato con un accusa gravissima. L’uomo, infatti ha pronunciato frasi sessiste, volgari ed offensive verso la sua coinquilina. Dopo le scuse all’ultima puntata del GF VIP 4, Salvo Veneziano si è scusato nuovamente, con la poca voce che aveva, con il pubblico di Domenica Live. Ennesime scuse sono state rivolte, ... kontrokultura

