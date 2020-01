Live non è la D’Urso, Elisa De Panicis svela le violenze subite a 17 anni. Salvo Veneziano ribatte: «Dovevi comportarti meglio» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Live non è la D’Urso, Elisa De Panicis svela le violenze subite a 17 anni. Salvo ribatte: «Dovevi comportarti meglio». Barbara D’Urso torna con il suo talk serale che seguiamo in diretta su Leggo.it, primo argomento è il processo a Salvo Veneziano dopo le dichiarazioni sessiste su Elisa De Panicis che gli sono valse l’espulsione. Dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano è il primo ospite di Live non è la D’Urso per il suo processo televisico. Salvo incontra Elisa de Panicis in ascensore. L’influencer, protagonista delle frasi sessiste di Salvo ha fatto svelato: «Salvo mi dispiace ma con me ti ha detto proprio sfiga, io a 17 anni ho subito delle violenze sia fisiche che psicologiche. Mi sono fatta aiutare, ma poi tu non ti rendi conto ma il nostro Livello della casa era molto alto, abbiamo parlato di tante cose». «Non voglio ... newscronaca.myblog

matteosalvinimi : Nonostante il freddo anche la piazza di Galeata (FC) è caldissima! Ancora in diretta, non si molla.… - giannigipi : Ci sono dei salti di campo. Purtroppo. Colpa mia. Ma ormai è fatta. Quindi, eccolo qua. 'Non siamo ancora nel 2020… - QuiMediaset_it : “LIVE NON È LA D’URSO” al vertice della prima serata con oltre il 14% di share. In day- time 'DOMENICA LIVE' progr… -