LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Gioco fermo per la pioggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il gioco si ferma nuovamente per l’arrivo della pioggia. Out il dritto incrociato di Fognini e 1-0 Opelka in questo terzo set, l’azzurro andrà a servire. 40-30 In rete il rovescio di Fognini che non riesce mai ad entrare nello scambio. 30-30 Lungo il pallonetto difensivo di Fognini. 15-30 Ace centrale di Opelka. 0-30 Altro errore di Opelka, che forza con il dritto. 0-15 Lungo il dritto in manovra dell’americano. Si riprende con Opelka al servizio. 3-7 Servizio vincente al centro di Opelka e l’americano guida 6-3 7-6 (3). Fognini in seria difficoltà. 3-6 Sbaglia con l’attacco di rovescio Fognini (corto) e passante di rovescio di Opelka. 3-5 Out il dritto di Opelka nello scambio da fondo. 2-5 Sbaglia con il dritto Opelka, che perde uno dei due mini break di vantaggio. Ora Fognini con due servizi a disposizione Si ... oasport

