Ladro ruba il pc dallo zaino di un ragazzo e poi gli invia una e-mail di scuse (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un ragazzo era in giro con il suo zaino che conteneva il suo computer portatile. Per un momento si è distratto e un Ladro è riuscito a rubargli il computer. Il ragazzo era molto disperato e poi gli è arrivata la seguente e-mail sul cellulare: “Scusami se l’ho fatto, ma sono molto povero, ho davvero bisogno di soldi”. E poi ha continuato: “Ciao, sono molto dispiaciuto per aver preso il tuo pc. Sono molto povero e avevo bisogno di soldi. Ti ho lasciato il cellulare e il portafoglio, per limitare il danno. Vedo che sei uno studente universitario. Se ci sono dei file che ti servono per gli studi o per altro, fammi sapere e te li manderò a questo indirizzo. Ancora una volta, mi dispiace”. Un’amica del ragazzo derubato ha postato questa email sui social e il post ha ricevuto tantissimi like. La storia per quanto grave per il ragazzo che ha subito il furto ... baritalianews

lauramjj58 : RT @anie_lothlorien: @BarillariM5S L’Italia di Craxi rubava, ma ci ha reso la 7° potenza mondiale, con un potere d’acquisto che era dal 30… - ZPeppem : RT @AngeloTani: ?? Se lo definisco un ladro* esagero? [*] “chi ruba,chi si appropria indebitamente di beni altrui,violando con astuzia,o c… - gmlavolpe : RT @anie_lothlorien: @BarillariM5S L’Italia di Craxi rubava, ma ci ha reso la 7° potenza mondiale, con un potere d’acquisto che era dal 30… -