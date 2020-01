Junior Cally a Sanremo 2020 con No Grazie dopo l’album Ricercato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Junior Cally è tra i Campioni in gara al Festival di Sanremo. Presenta nel 2020 il brano No Grazie, un pezzo sull'Italia di oggi. Chi è Junior Cally Antonio Signore, classe 1991, in pochi anni è riuscito a conquistare con la sua musica la vetta della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Il suo ultimo album si intitola Ricercato e ha totalizzato milioni di stream su Spotify sfiorando quota 100 milioni in meno di tre anni. Junior Cally è un rapper cresciuto nella periferia romana. I suoi primi passi nel mondo della musica si devono al 2017 quando si mostra in pubblico nascondendo la sua identità attraverso l'utilizzo di una maschera antigas. A quel periodo si devono singoli come Magicabula e Bulldozer, hit con le quali ha ottenuto solo su YouTube oltre 40 milioni di visualizzazioni. Il supporto del pubblico italiano non manca mai e lo affianca fin da ... optimaitalia

LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - LegaSalvini : SANREMO, #BORGONZONI CONTRO IL RAPPER ANTI-SALVINI: 'QUESTO È SANSCHIFO' -