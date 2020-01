I corsi in partenza su BellevilleOnline (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le lezioni durano un'ora e si seguono in streaming, una volta alla settimana: c'è un corso su sei scrittrici italiane, uno sulle città e un laboratorio di racconti, tra gli altri ilpost

sdfnapoli : Ecco la lista aggiornata dei corsi in partenza! :D #napoli #fotografia - AisVeneto : Corsi #sommelier 1° livello #AISVeneto nel #weekend: dal 08/02 in partenza anche a #Padova. Per info:… - ong2zero : Ultimi giorni per iscriversi al percorso 'Fundraising per il non profit' in partenza lunedì. Scopri il programma… -