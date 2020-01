Gregoretti. Dalla Giunta del Senato ok a processo a Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Disco verde Dalla Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull’ipotesi di accusa di sequestro di persona laprimapagina

Giorgiolaporta : La maggioranza voleva processare #Salvini per la #Gregoretti ma poi per paura scappa dalla #Giunta. E' la stessa ma… - agorarai : Caso #Gregoretti 'deve essere usato filtro garantito dalla Costituzione, Salvini ha compiuto atto da ministro'… - Agenzia_Ansa : Caso nave #Gregoretti dalla Giunta del Senato ok al processo per Salvini @matteosalvinimi Bocciata la proposta di… -