Gli acquerelli del presente (misterioso) di Andrey Esionov (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (askanews) – “Ogni figura è illuminata” e vive anche “oltre la realtà”. Possiamo rubare due titoli ai testi presenti nel catalogo per provare a raccontare la mostra di Andrey Esionov, “Realismo visionario”. Una raccolta di acquerelli che sono in grado, al tempo stesso, di identificare chiaramente il nostro essere nel mondo contemporaneo – con le posture della vita digitale, le mode, i drammi della società, i gesti di ogni giorno – e, contestualmente, spalancare associazioni visive che portano altrove, in una dimensione che ha molte sfumature di fantastico, in un modo più da Tommaso Landolfi che non da Philip Dick, ma che contiene, chiarissime, le domanda che contano, oltre l’apparenza di cui spesso ci ammantiamo. La mostra, ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma, sta volgendo al termine e gli organizzatori ... notizie

