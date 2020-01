Federico Fellini, una playlist su Spotify per celebrare l’arte del regista (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniUna grande playlist su Spotify per celebrare i primi cento anni di un Maestro del Cinema italiano. La Sugar, storica etichetta discografica, ha voluto rendere omaggio a Federico Fellini, che il 20 gennaio 2020 avrebbe festeggiato un secolo di vita. Al regista, dunque, scomparso nel 1993, è stata dedicata una playlist che riunisca le musiche e l’anima dei suoi film più noti. La Dolce Vita, Otto e Mezzo, Amarcord, La Città delle Donne, Giulietta degli Spiriti. E, poi, Il Casanova di Federico Fellini, I Clowns, Prova d’Orchestra, in un racconto crossmediale, capace di rievocare il genio di un uomo per cui la musica è stata personaggio, il cinema strumento attraverso il quale raccontarla. I vitelloni (1953)Arancia ... vanityfair

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #20gennaio 1920 nasce Federico #Fellini: 5 #Oscar. #CondividiLaCultura ?? #Cinema - RaiTre : 100 anni fa nasceva Federico #Fellini, le celebrazioni e i ricordi anche sui social #Fellini100 - #Timeline… - _MiBACT : Cento anni fa, il 20 gennaio 1920, nasceva a Rimini Federico #Fellini, @dariofrance: «In tutto il mondo autori, reg… -