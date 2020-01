Elezioni Regionali, Lega primo partito | Crisi Pd-M5s e cala la fiducia al Governo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli ultimi dati dei sondaggi politici che illustrano la corsa verso le Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e calabria, confermano la Lega come primo partito nazionale. D’altro canto, è palpabile la Crisi per il Pd e il M5s, e cala anche la fiducia nel Governo. I dati a cui fanno riferimento gli ultimi sondaggi … L'articolo Elezioni Regionali, Lega primo partito Crisi Pd-M5s e cala la fiducia al Governo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

