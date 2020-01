DigiunoperSalvini: come la Lega si prende un sacco di dati sui suoi elettori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vi ricordate quando la Lega sfotteva Delrio e altri esponenti del Partito Democratico perché digiunavano per un giorno per una causa? Oggi la Lega chiede ai suoi fans di digiunare per Matteo Salvini. Non solo. Il Carroccio lancia anche un sito internet che si chiama DigiunoperSalvini.it ed è curioso notare che la form da compilare preveda che si indichi regione, provincia e comune di residenza, email e numero di cellulare obbligatoriamente, altrimenti il nome non verrà pubblicato. Il sito è intestato a Giulio Centemero, tesoriere della Lega, per conto della Lega per Salvini premier. E questa operazione ce ne ricorda un’altra: quella del VinciSalvini, lanciata anch’essa a ridosso di un’elezione (quella delle Europee), e quello tenuto in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. All’epoca l’Agi ricordò che quel concorso serviva a raccogliere dati sui ... nextquotidiano

