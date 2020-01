Crollo di una palazzina a Catania: evacuate sette famiglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Paura a Catania dove nella notte tra domenica 19 gennaio e lunedì 20 ha avuto luogo il Crollo di una parte di una palazzina che si è ridotta in un cumulo di macerie nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito. I primi segni di cedimenti si sarebbero verificati poco dopo la mezzanotte, quando la struttura era fortunatamente vuota. Gli abitanti erano infatti già stati fatti evacuare nelle ore precedenti dai Vigili del Fuoco dopo l’allarme di alcune crepe. notizie

fattoquotidiano : SCARSA MANUTENZIONE Il crollo su una strada provinciale ha provocato anche un incidente [di Ferruccio Sansa]… - Radio1Rai : RT @TgrSicilia: Catania, crolla una palazzina nel centro storico. Si starebbero cercando tre dispersi sotto le macerie. Notizie tra poco a… - SilviaCantoia : RT @TgrSicilia: Catania, crolla una palazzina nel centro storico. Si starebbero cercando tre dispersi sotto le macerie. Notizie tra poco a… -