Così rubava i codici delle carte di credito: un arresto a Malpensa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mariagiulia Porrello L’uomo, un cittadino rumeno di 42 anni, aveva applicato due “skimmer”, apparecchiature in grado di registrare dati, ad altrettante biglietterie automatiche della stazione FS di Ferno al Terminal 1 Aveva manomesso le macchinette erogatrici dei biglietti della stazione FS di Ferno (Varese) al terminal 1 dell’aeroporto della Malpensa. L’obiettivo era quello di impossessarsi di dati preziosi quali sono i codici pin delle carte di credito.Ma grazie ai controlli e agli appostamenti degli operatori l’autore è stato arrestato. La scoperta dell’alterazione dei distributori è avvenuta venerdì mattina nel corso della quotidiana verifica alle biglietterie automatiche effettuata dal personale di protezione aziendale di Trenitalia. I dipendenti hanno notato che due apparecchi per la vendita dei biglietti erano stati manomessi da ignoti che avevano installato su ... ilgiornale

