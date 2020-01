Calcio, Sara Gama: non lo stesso stipendio ma le stesse tutele (Di lunedì 20 gennaio 2020) Milano, 20 gen. (askanews) – Ospite di “Da Noi a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini in onda domenica 19 gennaio alle 17.35 su Rai1, la capitana della Nazionale Femminile di Calcio e della Juventus Sara Gara, per la prima volta intervistata in uno studio televisivo, commenta così il divario dei compensi rispetto ai colleghi uomini: “C’è una grandissima differenza. Ciò dipende innanzitutto da come è lo stato delle cose, fino a ieri non si sentiva nemmeno parlare di Calcio femminile quindi è chiaro che noi siamo agli albori del nostro sviluppo. Anche per i maschi è stato graduale, una volta non si vedevano queste cifre mentre oggi si vedono.” La calciatrice ha continuato: “La nostra questione non è paragonarci oggi – domani non lo so – a un Cristiano Ronaldo o a un Giorgio Chiellini. Noi vogliamo avere le stesse tutele ... notizie

