Volo Ryanair Bari-Pisa arriva con 4 ore di ritardo: la compagnia dovrà risarcire tre passeggeri pugliesi (Di domenica 19 gennaio 2020) La sentenza del giudice di pace di Bari. La compagnia aveva negato il rimborso. Il ritardo, secondo l'azienda, dovuto allo sciopero dei controllori di Volo francesi. Per il giudice non è un evento eccezionale del resto si sapeva con 10 giorni di anticipo Leggi la notizia su repubblica

