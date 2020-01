Volley, Davide Mazzanti chiude le porte della Nazionale a Piccinini: “Non fa parte del progetto. Ho chiarito con Pietrini” (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesca Piccinini è tornata in campo a 41 anni dopo che a settembre aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica, la Divina della pallavolo italiana ha indossato la casacca di Busto Arsizio e già oggi è a disposizione di coach Stefano Lavarini in occasione della trasferta di Chieri. La schiacciatrice non ha mai nascosto il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma il CT Davide Mazzanti chiude le porte della Nazionale alla toscana come ha ribadito in un’intervista concessa a Volleyball.it: “Due le cose da dire: la prima è che Francesca non fa parte del progetto. Francesca non fa parte del progetto della Nazionale anche se il suo desiderio di prendere parte all’Olimpiade deve essere visto come una sua spinta sacrostanta e bellissima. Vorrei che tutte le persone avessero un desiderio così acceso. Non l’ho mai considerata come con ... Leggi la notizia su oasport

