Trovata una spiegazione per gli 'ufo' avvistati nei cieli dell'Ossola (Di domenica 19 gennaio 2020) Decine di punti luminosi perfettamente allineati hanno attraversato ieri sera i cieli dell'Ossola, al confine con il Canton Ticino, dalla Val Divedro alla Val Vigezzo. Un fenomeno inusuale che ha generato molta curiosità e scatenato una ridda di ipotesi che si sono riversate sui canali social e nelle redazioni dei giornali locali. C'è chi ipotizzava un passaggio di aerei da guerra o di velivoli della pattuglia acrobatica elvetica in addestramento notturno. E non sono mancate le ricostruzioni più fantasiose che parlavano di una pattuglia di navi spaziali extraterrestri. La spiegazione dell'accaduto arriva dal quotidiano di informazione ticinese tio.ch che spiega come il sito di tracciamento satellitare Heavens Above confermerebbe che le luci avvistate fossero gli Starlink, i satelliti del magnate Elon Musk lanciati in orbita il 7 gennaio. Il lancio fa parte del piano ... Leggi la notizia su agi

fiona_192125 : RT @lorexonly: A due mesi già ha conosciuto la cattiveria umana. È stata appena trovata da alcuni ragazzi chiusa in una busta . Il suo sgu… - irina_viknik : RT @vidacilio1: tante cose possiamo cercarle da soli ma non la felicità: la felicità può essere cercata e trovata solo con gli altri, mai s… - GRETA1SGARBO : RT @lorexonly: A due mesi già ha conosciuto la cattiveria umana. È stata appena trovata da alcuni ragazzi chiusa in una busta . Il suo sgu… -