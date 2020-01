Tolo Tolo: la crema antirughe di Checco Zalone va a ruba nelle farmacie pugliesi (Di domenica 19 gennaio 2020) La crema antirughe a base di acido ialuronico, amatissima da Checco Zalone nel film Tolo Tolo, è diventata una delle più richieste nelle farmacie in Puglia, nella versione Gold e Platinum. Tolo Tolo non smette di meravigliare, il film di Checco Zalone, dopo essere diventato un campione di incassi al boxoffice, ora inizia ad influenzare anche gli acquisti degli italiani, soprattutto in fatto di creme antirughe, stando a quanto fanno sapere i farmacisti pugliesi, che si sono trovati a fronteggiare numerose richieste particolari. Checco Zalone influencer per caso. Come successe a Renzo Arbore ai tempi di Indietro Tutta e dell'inesistente Cacao Meravigliao, il film Tolo Tolo oltre a sbancare al botteghino sembra stia influenzando anche gli acquisti degli spettatori come riferiscono i farmacisti pugliesi. Nel film campione di incassi il protagonista ... Leggi la notizia su movieplayer

