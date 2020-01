Test psicologico: quale immagine hai notato prima ? (Di domenica 19 gennaio 2020) Nuovo Test psicologico. Ecco il classico Test con due immagini in una. Conta solo però, quella che abbiamo percepito per prima. Gatto o topo ? immagine Test: gatto o topo Facciamoci guidare dal nostro intuito, senza soffermarci sull’immagine, usata anche in alcuni Test di psicologia. Bisogna ricordare quale figura abbiamo percepito per prima, in questo disegno, che ne racchiude due. Nello scorso Test, c’era invece un disegno nero su bianco, dove gli elementi, erano sempre due. Se ve lo siete perso, eccolo qui. Test immagine nero su bianco. Leggi anche: Animali domestici, spazzolarli bene aiuta a difenderli dal freddo Test: quale immagine hai notato prima ? Ecco i risultati Fonte foto: (petfamily.it) Come già specificato, in questo Test bisogna fidarsi solo del proprio istinto, soprattutto, non scegliere. Bisogna ricordare quale immagine si è ... Leggi la notizia su chenews

IlVoloaTorino : RT @Sari_Baldini_89: @howmarty (a parte le gif cretine) Ma perché non fanno un test psicologico obbligatorio per poter aprire un qualsiasi… - howmarty : RT @Sari_Baldini_89: @howmarty (a parte le gif cretine) Ma perché non fanno un test psicologico obbligatorio per poter aprire un qualsiasi… - unaltraIO : RT @Sari_Baldini_89: @howmarty (a parte le gif cretine) Ma perché non fanno un test psicologico obbligatorio per poter aprire un qualsiasi… -