Terremoto, scossa in provincia di Cuneo: gli aggiornamenti (Di domenica 19 gennaio 2020) scossa di Terremoto registrata questa mattina alle 6.22 in provincia di Cuneo di magnitudo 3.1: gli aggiornamenti dopo le segnalazioni La terra trema ancora in Italia. A seguito dei rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), c’è stato un nuovo terremo con ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive (Cuneo) e … L'articolo Terremoto, scossa in provincia di Cuneo: gli aggiornamenti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Corriere : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Cuneo - Adnkronos : #Terremoto in #Calabria, scossa di magnitudo 4.0 - DPCgov : #13gennaio 1915, #terremoto #Marsica. Una scossa di magnitudo 7.0 scuote la piana del Fucino in Abruzzo. La Marsica… -