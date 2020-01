Sci alpino, il programma delle prossime gare a Kitzbuehel e Bansko: calendario, orari e tv (Di domenica 19 gennaio 2020) Appena concluso il fine settimana che ha visto il Circo Bianco dividersi tra Wengen in Svizzera per quanto riguarda gli uomini, e il Sestriere per le donne, la Coppa del Mondo di sci alpino si concentra già per il prossimo weekend che, ancora una volta, sarà ricchissimo di appuntamenti. Gli uomini saranno a Kitzbuhel, per il fine settimana più atteso dell’anno con un supergigante, la mitologica discesa di sabato e lo slalom per quanto riguarda la domenica. Le donne, invece, saranno in Bulgaria, a Bansko, per tre prove veloci. Due discese (una sarà il recupero di quella cancellata in Val d’Isere) e un SuperG, per vedere finalmente al massimo delle sue potenzialità la nostra Sofia Goggia. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… -