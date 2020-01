Sala vuol vietare il fumo in strada. Ma svuota il cielo col cucchiaino (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesco Maria Del Vigo Probabilmente frequentare Grillo nuoce gravemente alla salute. Altrimenti l'ultima sortita del solitamente assennato Giuseppe Sala è inspiegabile. Perché, proprio nel giorno in cui La Repubblica rivela che i contatti tra il fondatore dei Cinque Stelle e il sindaco sarebbero sempre più stretti, Sala se ne esce con una gretinata degna delle migliori teste d'uovo dei grillini: vietato fumare all'aperto. «Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto - ha annunciato con tono trionfalistico il primo cittadino -, e subito, o a breve, sarà vietato alle fermate dell'autobus o durante le code per i nostri servizi». A prima vista sembra il solito delirio dello stato salutista, che tratta i propri cittadini come scolaretti da educare. Salvo poi spacciargli le stesse sigarette che vorrebbe vietare. Ma questa volta è molto peggio, se possibile. Perché ... Leggi la notizia su ilgiornale

