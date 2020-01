Pesaro-Dinamo Sassari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi (19 gennaio) si disputerà la sfida tra Pesaro e Dinamo Sassari, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.00 presso la Vitrifrigo Arena. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Continua il momento magico per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha appena ottenuto con largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ed è in striscia positiva da otto incontri in campionato: i sardi sono ora secondi e tallonano la Virtus Bologna capolista, distante solamente 2 punti. Sull’altra sponda, i marchigiani con il sorprendente successo in casa della Fortitudo Bologna hanno finalmente sfatato la maledizione e tolto lo zero dalla casella vittorie: la salvezza è ancora un miraggio (-8 ... Leggi la notizia su oasport

