Paola Caruso sugli insulti di Barbara Alberti: “Le ragazze si suicidano” (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola Caruso replica agli insulti di Barbara Alberti a Domenica Live: “Le ragazze si suicidano” Ospite della puntata di Domenica Live del 19 gennaio, Paola Caruso ha replicato agli insulti di Barbara Alberti. Qualche giorno fa la showgirl è stata nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Ivan Gonzalez. Durissima è stata la battuta di Barbara Alberti, secondo la quale non toccherebbe “una signora così nemmeno con la forchetta”. Paola Caruso non ha nascosto la sua delusione, dicendosi amareggiata e sostenendo che si parla tanto di rispetto nei confronti delle donne e “loro fanno queste belle affermazioni da dementi”. A Domenica Live Paola Caruso ha dichiarato che Barbara Alberti l’ha definita grassa e lei non pensa di essere grassa, ma formosa: “Che messaggio mandiamo a casa? Le ragazze a casa si sentono brutte e reagiscono ... Leggi la notizia su lanostratv

