Pallanuoto, Europei 2020: un Settebello convincente nella fase a gironi, ora attesa per i quarti di finale (Di domenica 19 gennaio 2020) Chiedere di più al momento sarebbe stato impossibile ed anche piuttosto inutile. Il Settebello inizia al meglio il proprio Europeo di Pallanuoto in quel di Budapest trovando tre vittorie su tre nel proprio raggruppamento preliminare ed agguantando dunque la prima piazza, che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Un paio di giorni di riposo in più per gli azzurri di Sandro Campagna che potranno allenarsi e concentrarsi al meglio in vista della sfida ad eliminazione diretta: l’avversario non è ancora deciso, ma molto probabilmente sarà il Montenegro. In una manifestazione continentale che l’Italia affronta senza pressioni, visto l’oro iridato di Gwangju che è valso anche come pass olimpico per Tokyo, gli azzurri in ogni caso hanno dato dimostrazione di una condizione in crescita. Ancora non c’è la quadratura del cerchio, molte le imperfezioni in ... Leggi la notizia su oasport

