Milo perde la sua Giada e da allora la sua vita è tutta in salita (Di domenica 19 gennaio 2020) La seconda puntata di C’é posta per te si conclude con la drammatica storia di Milo e del suo regalo per i suoceri e il cognato. Seconda ospite è Mara Venier che, entrando in studio, salutando Maria De Filippi esordisce così: “Mi hai fatta commuovere con questo filmato. Quanto bene che ti voglio, tu mi fai sempre o molto inc*** o molto rirdere o molto piangere e con questo filmato mi avete fatto piangere”. Milo chiede l’aiuto di Mara, vuole dire ai suoceri quanto affetto provi per loro ma, essendo timido, non riesce. Così chiede alla conduttrice di leggere loro una lettera. Milo e l’amore perduto A 16 anni Milo conosce l’amore della sua vita. Si chiama Giada e anche lei all’epoca è giovanissima ma, nonostante l’età i due, i due crescono e coltivano il loro amore fino a portarlo al culmine con la nascita della loro piccola Beatrice. “Avevo tutto, avevo una famiglia, una ... Leggi la notizia su thesocialpost

