Matteo Salvini: chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per farmi processare (Di domenica 19 gennaio 2020) Il leader del Carroccio ancora una volta si dimostra uno stratega. Matteo Salvini annuncia. “Domani chiederò ai parlamentari della Lega Leggi la notizia su laprimapagina

PiazzapulitaLA7 : 'Matteo Salvini non ha mai un dubbio, non sorride ma ghigna, afferma ma non dimostra, non spiega' Sabino Cassese,… - Fontana3Lorenzo : E chi lo avrebbe mai detto... Sono felice che anche la giustizia finalmente riconosca ciò che la Lega e Matteo Salv… - giorgio_gori : I “decreti sicurezza” sono un fallimento. I fatti mostrano che le misure volute da Matteo Salvini sono state ineffi… -