La caccia alla pantera di San Severo con droni e gabbie-trappola (Di domenica 19 gennaio 2020) Ieri abbiamo parlato del presunto avvistamento di una pantera a San Severo in provincia di Foggia, con tanto di video (piuttosto dubbi, tranne uno) dell’animale che si aggira nelle campagne di zona vicino un centro sportivo di via Vecchia Lucera e poi in via Castelnuovo della Daunia. Nicola Chiarappa, operaio di una fabbrica di fuochi d’artificio ha visto il felino aggirarsi nel piazzale della sua azienda: “Pensavo si trattasse di un randagio. Mi sono avvicinato per offrirgli del cibo — prosegue — ed improvvisamente l’animale si è girato verso di me. A quel punto mi sono accorto che non si trattava di un cane, ma di una pantera. Aveva due denti molto affilati”. La caccia alla pantera di San Severo con droni e gabbie-trappola Il felino, secondo il racconto dell’operaio, è balzato sul cofano della sua automobile per poi scavalcare un muretto e fuggire via tra le campagne. L’uomo ha ... Leggi la notizia su nextquotidiano

SerieA : Comincia il girone di ritorno della #SerieATIM. ?? 20 squadre alla caccia del proprio obiettivo. ?? #WeAreCalcio - pistoiasport : Il Blu Volley Quarrata torna in corsa per la salvezza: 3-1 alla 3M Perugia - PugliaStream : Caccia alla pantera nelle campagne di Puglia: l'area sorvolata dai droni -