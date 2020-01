Junior Cally e le polemiche a Sanremo: sessismo o libera espressione? (Di domenica 19 gennaio 2020) Le polemiche sessiste a Sanremo proseguono e stavolta colpiscono uno dei diretti concorrenti del Festival: Junior Cally. Il rapper parteciperà con No grazie, canzone che spara a zero su Renzi e Salvini e che poi esplode in un messaggio antipopulista. La paura delle polemiche è stata così superata da Amadeus: Se uno pensa di fare una selezione dei brani cercando di scansare per forza tutte le polemiche fa una cosa sbagliata. Il pezzo di Junior Cally mi è piaciuto dal primo momento e come dice Achille Lauro ‘Me ne frego’! Non è stato questo però il brano che ha fatto divampare i social di indignazione, ma un suo vecchio pezzo del 2017, Strega. «Lei si chiama Gioia / balla mezza nuda, dopo te la dà / Si chiama Gioia perché fa la tro.. / L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c’ho rivestito la maschera». Queste le frasi incriminate, insieme al videoclip che rappresenta l’immagine ... Leggi la notizia su velvetgossip

IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… - Pegasofree777 : RT @LegaSalvini: 'FA LA TR*** E L'HO AMMAZZATA ' Esplode il caso Junior Cally al Festival di Sanremo: l'attacco di Lucia Borgonzoni e Matte… - AglioVestito : RT @Libero_official: 'Fa la tr*** e l'ho ammazzata'. Il rapper anti-#Salvini a #Sanremo, furia #Borgonzoni: 'È Sanschifo' @matteosalvinimi … -