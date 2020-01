Grave incidente stradale a Opera, auto si ribalta: soccorsa in codice rosso una donna di 30 anni (Di domenica 19 gennaio 2020) Grave incidente all'alba a Opera, vicino Milano. Un'auto guidata da una donna di 30 anni si è ribaltata per cause da accertare sulla statale 412. La conducente ha riportato un trauma facciale e la frattura di una clavicola e della mano destra, oltre ad altre ferite: è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Rozzano. Leggi la notizia su milano.fanpage

