DIRETTA Bologna Verona | risultato finale 1-1 | | Borini ristabilisce l' equilibrio

Sardine - il movimento in piazza a Bologna : “Bentornati in mare aperto”. La DIRETTA video : Tornano dove tutto è cominciato. Le Sardine scendono di nuovo nella piazza che ha visto nascere il movimento: Bologna. “Dalle tre di pomeriggio a oltranza. Sei ore di musica, parole, luci. Sei ore di umanità. Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla”. La diretta video. Facebook/6000Sardine L'articolo Sardine, il movimento ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia - risultato finale 90-60 - : trionfo dei felsinei : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 19giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Venezia Fortitudo Bologna - risultato live 56-51 - : i lagunari tornano davanti : Diretta Venezia Fortitudo Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 19giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia - 62-48 - video streaming tv : gli ospiti non mollano : Diretta Virtus Bologna Pistoia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 19giornata del campionato di Serie A.

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 80-70 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : la Reyer vince la partita-playoff! Ai campioni in carica il match contro la Fortitudo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 22.39 La Reyer Venezia vince 80-70 contro la Fortitudo Bologna nel match spareggio dei playoff. La sfida del sabato sera si conclude in favore dei campioni in carica che superano meritatamente gli avversari grazie alla grande mira dall’arco di Chappell e Filloy: non bastano le fiammate di Aradori e Robertson che a tratti portano speranza ...

LIVE Virtus Bologna-Pistoia 90-60 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : netta vittoria della capolista che preserva l’imbattibilità in casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.17 Top Scorer, Virtus: Giampaolo Ricci con 22 punti; Pistoia: Terran Petteway con 16 punti. 22.16 La Virtus domina nettamente il match del PalaDozza e infligge un passivo di 30 ad una OriOra Pistoia quasi mai veramente in partita e alla quarta sconfitta consecutiva in campionato. FINISCE QUI! 90-60 2/2 Brandt. Anche Bologna va in bonus, liberi di Brandt. 90-58 SCHIACCIATA DI COURNOOH. 88-58 Baldi ...

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 69-58 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : ultimi minuti del match playoff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-60 Udanoh schiaccia! Impeccabile Venezia nel forcing finale. 69-60 Aradori fa 2/2 in lunetta. 69-58 Filloy dall’arco! +11 Venezia. 66-58 Bologna sparita dal campo da alcuni minuti: Watt porta i suoi a +8. 64-58 Timeout Fortitudo. 64-58 Udanoh sotto canestro: break Venezia a +6. 62-58 Filloy da tre! +4 Venezia. 59-58 Ancora Sims: -1 Bologna. 59-56 2/2 di Sims in lunetta. 59-54 BRAMOS ANCORA ...

LIVE Virtus Bologna-Pistoia 62-48 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : +14 Segafredo prima degli ultimi 10 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Landi su Delia, la situazione dopo 3′ trascorsi nell’ultimo periodo è 2-1. 67-50 DELIA!!!! DUE MANI SOPRA IL FERRO. 65-50 2/2 Dowdell. Ricci spende fallo su Dowdell, viaggio in lunetta per l’americano di Pistoia. 65-48 TRIPLA DI GAINES, assist di Alessandro Pajola dal post basso. INIZIA IL QUARTO QUARTO! 21.56 Il parziale del periodo è di 16-20 in favore di Pistoia, ma le ...

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 49-48 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : equilibrio in Laguna veneta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-48 Bene De Nicolao in area e con il tiro libero annesso. 46-48 Sorpasso di Bologna! Cinciarini sfonda in area. 46-46 1/2 di Aradori al tiro libero. 46-45 Timeout Venezia. 46-45 Partita equilibrata a Venezia: difese ferree. 46-45 Watt realizza sotto il ferro. 44-45 Aradori arriva a canestro: +1 degli ospiti. 44-43 Sims sfonda in area: -1 del Bologna. 44-41 Tripla di Bramos! Grande spunto del ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia - 46-28 - streaming video tv : non c'è gara al PalaDozza : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 19giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Venezia Fortitudo Bologna - risultato 21-17 - video streaming tv : Reyer a +4 : Diretta Venezia Fortitudo Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 19giornata del campionato di Serie A.

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 46-45 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : equilibrio in Laguna veneta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-45 Watt realizza sotto il ferro. 44-45 Aradori arriva a canestro: +1 degli ospiti. 44-43 Sims sfonda in area: -1 del Bologna. 44-41 Tripla di Bramos! Grande spunto del #6. 41-41 equilibrio nella Laguna veneta. 41-41 Sims pareggia i conti: testa a testa nel match. 41-39 Ancora Watt: che partita del #51. 39-39 Robertson comincia come aveva terminato: canestro da dentro l’area. 39-37 WATT DA ...

LIVE Virtus Bologna-Pistoia 46-28 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : finisce il primo tempo del PalaDozza - partita in mano alle V Nere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 I numeri del match fino a qui, Virtus: 12/20 da 2, 5/12 da 3 e 7/8 i liberi; PISTOIA: 9/18 dal campo, 3/13 dall’arco e solo 1/4 in lunetta. Top-scorer: Giampaolo Ricci, 11 punti e Terran Petteway con 8. 21.19 finisce un primo tempo con la Virtus ampiamente padrona del campo, 27-20 il parziale del secondo quarto. finisce IL SECONDO QUARTO! 46-28 Petteway attacca il ferro e appoggia al ...

LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 33-33 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : ritmi altissimi a Venezia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-33 TONUT ALL’ARCO! Timeout Bologna. 33-33 Buono spunto di Dellosto: esordio con canestro. 33-31 Watt no sbaglia sotto canestro. 31-31 ROBERTSON DA TRE! Buono spunto dello statunitense. 31-28 Watt non trema al ferro. 29-28 Fantinelli sfonda ancora sotto canestro. 29-26 Watt fa 2/2 dalla lunetta. 27-26 Fantinelli sfonda in area: -1 Bologna. 27-24 CHAPPELL DA TRE! Terza tripla per il #21 della ...