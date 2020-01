Ciclismo, Women’s Tour Down Under 2020: Simona Frapporti conquista l’ultima tappa! A vincere la corsa è Ruth Winder (Di domenica 19 gennaio 2020) Simona Frapporti vince l’ultima tappa del Women’s Tour Down Under 2020, arrivando prima sul traguardo dopo i 42.5 km del percorso cittadino di Adelaide (Australia). Il trionfo finale è però della campionessa Usa Ruth Winder (Trek-Segafredo), che nell’ultima frazione riesce a difendersi egregiamente dagli attacchi della tedesca Liane Lippert (Team Sunweb) e dell’australiana Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) e porta così a casa il primo trofeo della stagione. Finisce, dunque, la dinastia della Spratt e della Mitchelton-Scott, che avevano conquistato il titolo nelle tre edizioni precedenti. Chiaramente, considerata la morfologia del tracciato, le atlete si giocano tutto negli sprint intermedi e nella volata finale. Nel primo sprint, collocato alla fine del sesto giro, è Liane Lippert a fare la voce grossa, accorciando in questo modo fino a 4” il distacco dalla ... Leggi la notizia su oasport

