Calciomercato | le notizie di oggi – Attivissime Roma | Inter | Atalanta | Genoa e Torino

Calciomercato - le notizie di oggi – Conte ne fa fuori due - contatti Milan-Juventus e le mosse del Bologna : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Conte ne fa fuori due – Stagione molto importante per l’Inter, la squadra di Antono Conte è pienamente in corsa per la vittoria della scudetto, continua il duello con la Juventus. La squadra si prepara per la partita contro il Lecce, l’obiettivo è riscattare il pareggio contro ...

Calciomercato – Le notizie di oggi : il Milan scippa l’Inter - Roma su un attaccante - maxi operazione Juve-Samp : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Milan scippa Inter – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan. Roma su un attaccante – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero ...

Calciomercato Inter - trattative e acquisti : ultime notizie su Eriksen - spunta Victor Moses : Le ultime notizie di Calciomercato dell'Inter di oggi giovedì 16 gennaio, raccontano di quelle che sono le trattative più calde dei nerazzurri. Dopo aver chiuso con lo United la trattativa per Young, il club di Suning è vicino anche a Eriksen come dimostrato dalla cena tra Marotta e l'agente del danese. Si tratta ancora per lo scambio Politano-Spinazzola, con l'Inter che pensa ad un vecchio pupillo di Conte come alternativa, ovvero Victor ...

Calciomercato - le notizie del giorno – I nuovi 11 stellari di Inter e Fiorentina - grandi colpi nelle ultime ore : Calciomercato, le notizie del giorno – La Fiorentina ha cambiato passo. L’arrivo dell’allenatore Iachini ha portato gli effetti sperati per il club viola, l’esonero di Vincenzo Montella forse è arrivato troppo tardi, la squadra ha perso punti ingenui. La Fiorentina è reduce da un pareggio ed una vittoria nel campionato di Serie A e dall’importante qualificazione ai quarti di Coppa Italia, vera e propria impresa contro la lanciata ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Ritorno e colpaccio Milan - attaccante al Cagliari : terzini per la Roma : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Ritorno e colpaccio al Milan – Il Milan sta lavorando con il Torino per il clamoroso Ritorno in rossonero dell’esterno Laxalt, contatti nelle ultime ore. Sorpresa per quanto riguarda il centrocampo. In entrata ci sarebbe Dani Olmo, stella della Dinamo Zagabria e dall’Under 21 spagnola. ...

Calciomercato : Eriksen e Giroud all’Inter - ultimissime notizie sulla trattativa : Le ultimissime notizie di Calciomercato sulle trattative dell'Inter raccontano della strada spianata per Eriksen del Tottenham e Giroud del Chelsea. Cifre e dettagli economici delle operazioni fanno il paio con le news rilanciate dai tabloid inglesi: l'ingaggio di Gedson Fernandes favorisce la cessione del centrocampista danese.Continua a leggere

Calciomercato - le notizie di oggi – La ‘vendetta’ della Juventus all’Inter - disagio nello spogliatoio bianconero : Calciomercato, le notizie di oggi – La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo la diciannovesima giornata è stata molto importante per la Juventus, il club bianconero ha vinto 1-2 sul difficile campo della Roma e ha staccato l’Inter che davanti al pubblico amico non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Continua il bellissimo duello tra le due squadre che sono in lotta per lo scudetto e lo ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I sostituti di Zaniolo e Demiral - il nuovo allenatore del Barcellona : Calciomercato, le notizie di oggi – Arriva il ribaltone in casa Barcellona. Enrique Setién Solar, meglio noto come Quique, sarà il nuovo allenatore del Barcellona al posto di Ernesto Valverde. Secondo quanto riporta la stampa spagnola l’ex tecnico di Lugo, Las Palmas e Betis sta definendo in queste ore l’accordo con i blaugrana. La prima scelta del Barcellona era rappresentata dall’ex centrocampista Xavi ma la trattativa è poi ...

Calciomercato - le notizie di oggi : l’Atalanta riabbraccia Caldara. Girandola di scambi tra Torino - Spal e Fiorentina : Calciomercato, le notizie di oggi – Completata la 19ª giornata di Serie A, le dirigenze dei club italiani tornano ad occuparsi del mercato, entrato nel vivo della sessione invernale. Il colpo in difesa è stato messo a segno dall’Atalanta, che riabbraccia Mattia Caldara. Possibili rinforzi nel reparto arretrato anche per Spal e Fiorentina. Caldara torna a casa – L’Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Caldara: il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Doppio addio al Torino - il Genoa tenta il Piatek bis - sorpresa Milan : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Doppio addio al Torino – Movimento in attacco per i granata. Zaza verso l’accordo con lo Zenit, per il sostituto sembra una sfida a due: Scamacca o Pinamonti. Lo sfogo di Salvatore Sirigu dopo la sfida di Coppa Italia contro il Genoa rischia di costare caro: il portiere può lasciare il ...

Calciomercato – Le notizie di oggi - casi per Torino e Sampdoria : il nuovo Milan - la Juventus pesca in Francia : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. casi per Torino e Sampdoria – Scoppia il caso Millico al Torino. Prima di cederlo in prestito al Chievo, il Torino chiede di prolungare il contratto del giovane attaccante ma l’agente frena: “Il rinnovo si discute e non si impone”. Caos anche in casa Samporia, sembrava fatta per ...

Calciomercato - le notizie di oggi : la proposta di Luciano Moggi e la bomba dal Portogallo sulla Juventus : Calciomercato, le notizie di oggi – La Juventus ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio con il netto successo in campionato contro il Cagliari, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Non è stato molto convinto della prestazione l’ex dirigente Luciano Moggi che a Radio Bianconera lancia anche una proposta di Calciomercato: “la rosa della Juventus è superiore a tutte le altre, almeno in Italia.Nella ...

Calciomercato - le notizie di oggi : l’annuncio di Commisso - il Napoli c’è - il nuovo 11 stellare dell’Inter : L’ANNUNCIO DI Commisso – “Non possiamo dare informazioni più dettagliate semplicemente perché altrimenti i prezzi salgono in un attimo. E questo ovviamente va contro gli interessi della Fiorentina. Ma l’idea è quella di annunciare uno, due, tre giocatori in tre settimane. Ho dato disponibilità di spendere per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno, che deve essere molto più forte di quella attuale. E’ questo ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Ritorno al Milan - rivoluzione Genoa : asse Napoli-Verona - difensore Atalanta : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Ritorno al Milan – Clamorosa indiscrezione direttamente dalla voce di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero. In caso di partenza di Piatek il Milan andrebbe su Petagna per dare un’alternativa a Ibrahimovic. Si lavora anche in uscita. Ricardo Rodriguez ad un passo dal ...