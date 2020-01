Alessia Logli a Quarto Grado difende il padre, e su Sara Calzolaio: «Se starà tutta la vita con me? Sì» (Di domenica 19 gennaio 2020) Caso Roberta Ragusa news a Quarto Grado: ospite in studio di Gianluigi Nuzzi, venerdì 17 gennaio 2020, Alessia Logli, la figlia della donna scomparsa la notte a cavallo fra il 13 e 14 gennaio 2012, da Gello di San Giuliano Terme (Pisa) e mai ritrovata. Proprio l’assenza del corpo della madre porta la la giovane Alessia e suo fratello Daniele a sperare che la mamma sia ancora in vita. Non solo, l’assenza della prova regina che provi l’omicidio (il corpo di Roberta, mai rinvenuto), ha convinto i due fratelli che il loro padre Antonio Logli non abbia fatto del male alla moglie e che sia stato ingiustamente condannato per il suo omicidio. Occhi alla telecamera, infatti, su invito del conduttore Alessia ha ribadito di non avere ricevuto alcuna pressione psicologica in questi anni – come invece in tanti ipotizzano, manifestando questo pensiero via social durante la diretta del programma – e ... Leggi la notizia su urbanpost

infoitestero : Alessia Logli a Quarto Grado, la figlia di Roberta Ragusa non ha dubbi: “Mio padre è innocente” - Unf_Tweet : da #quartogrado le parole di Alessia Logli - loredanagaspare : @QuartoGrado Caspita Nuzzi si è accorto di avere tempi contingentati per i servizi successivi a quello su Logli, e… -