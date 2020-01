Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 11:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN REDAZIOINE MANUELA CIAMPI APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, MA RESTANO LE CODE TRA STRADA SAN VITTORINO E STRADA DEGLI ORTI NEI DUE SENSI DI MARCIA LA VIABILITA’ AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ SCORREVOLE, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA ISOLA FARNESE E RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICO LENTO A TRATTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA NEI PRESSI INVECE DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA SULLA VIA NETTUNENSE CI SONO CODE A TRATTI NELLE DUE ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 11:30: VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 11… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - max_shining : @desireeponchia @GRAB_Roma @appia_day @virginiaraggi @dariofrance @nzingaretti @FranFerrante @Andreacritico… -