Uomini e Donne, Juan Luis Ciano sbotta: “Gemma Galgani ha demolito tutto” (Di sabato 18 gennaio 2020) Juan Luis Ciano: “Gemma ha demolito tutto e si è inventata cose inesistenti” L’ennesima storia d’amore di Gemma Galgani si è rotta come un orologio che sbatte su un duro pavimento; le ore per lei si fanno sempre più sottili e sfilacciate e chissà se riuscirà mai a trovare qualcuno con cui condividere il prezioso tempo che rimane ancora a sua disposizione. Con Juan Luis Ciano non è andata come sperava, anche se molte cose non sono molto chiare. Le parole di lui al settimanale Uomini e Donne Magazine sono precise: “Lei ha demolito tutto e si è pure inventata cose inesistenti. Lei pretende tutto e subito ed è sempre stata trattata con i guanti bianchi” “Ci sono rimasto malissimo” ha aggiunto Juan Luis Ciano del Trono Over, “perché ha distrutto ogni sentimento che provavo per lei”. Uomini e Donne Over, Juan Luis ammette: ... Leggi la notizia su lanostratv

nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - LuigiBrugnaro : Grazie a tutte le donne e uomini del @GruppoVeritas che ogni giorno svolgono il proprio lavoro al servizio della Ci… - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -