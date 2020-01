Uomini e Donne | Ivan Gonzalez ricorda il Trono Classico al GF Vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Uomini e Donne | Ivan Gonzalez, nelle scorse, ha ricordato al Grande Fratello Vip di quando fece la sua scelta al Trono Classico Ivan Gonzalez è stato uno dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Il bel modello spagnolo, durante il suo percorso, scelse Sonia Pattarino. La loro relazione purtroppo è durata soltanto … L'articolo Uomini e Donne Ivan Gonzalez ricorda il Trono Classico al GF Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - FiorellaMannoia : ?? @luca_paladini4 @amrefit Fiorella Mannoia a TPI: “Il mio viaggio in Kenya con Amref, dove gli uomini combattono… -