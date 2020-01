Traffico Roma del 18-01-2020 ore 16:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) CHIUSO IL LUNGOTEVERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE TRA PAZZALE DELLE BELLE ARTI E LARGO ANTONIO SARTI VERSO PONTE DUCA D’AOSTA. SEMPRE UN INCIDENTE INCOLONNNA IL Traffico IN TANGENZIALE DALLA A24 ALLA VIA SALARIA VERSO LO STADIO. CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO . CI SONO CODE A PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO. NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA CHIUSE VIA MARSALA ALL’ ALTEZZA DI VIA MARGHERA, E VIA MILAZZO TRA VIA MAGENTA E VIA MARSALA. ALTRO INCIDENTE A CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO PANIZZI. AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN” IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO. NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLE STRADE INTORNO AL ... Leggi la notizia su romadailynews

