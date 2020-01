Tabù sfatato per Chiesa, primo gol contro il Napoli (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina è una partita fortunata per Federico Chiesa. L’attaccante viola riesce addirittura ad abbattere un suo Tabù: non era mai riuscito, finora, a segnare un gol contro il Napoli. Chiesa ci ha provato finora 25 volte, con 7 tiri nello specchio. Un record mai tentato contro nessun altro avversario. Fino a stasera, però, un po’ per sfortuna e un po’ per bravura degli avversari, non era mai riuscito a festeggiare una rete. Quello contro il Napoli è anche il primo gol di Federico in trasferta. Non segnava in campionato da 80 giorni, per la precisione dal 27 ottobre scorso, contro la Lazio. L'articolo Tabù sfatato per Chiesa, primo gol contro il Napoli sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

